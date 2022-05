Ulla Konrath will die erste katholische Diakonin werden

Es gibt noch immer Bereiche in unserer Gesellschaft, die für Frauen tabu sind. Dazu gehören auch bestimmte Tätigkeiten in der katholischen Kirche. Und es gibt Frauen, die sich damit nicht abfinden wollen, die sich sogar weiterbilden für einen Beruf, der ihnen - noch - gar nicht offensteht: So wie Ulla Konrath.