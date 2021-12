- Zerstörung und Verzweiflung: Die Flutkatastophe

Kaum etwas hat Deutschland im Jahr 2021 so bewegt und verstört wie die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Im Sommer kamen durch heftige Unwetter und starken Regen 184 Menschen ums Leben, viele Familien verloren alles, die Zerstörung ist beispiellos. Matthias Schirmer und Gabriele Heuser blicken zurück auf die Katastrophe.

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli vergisst in Reimerzhoven wohl niemand mehr: Den Winzerort am Mittellauf der Ahr traf eine Flut, die nichts als Zerstörung hinterließ. Doch Hilfe von außen kam spät. Denn mit all der Zerstörung sind auch Verbindungswege weggebrochen.

Loni Josten war die älteste Bewohnerin von Reimerzhoven, wohnt nun in Köln. Sie überlebte die Flut gerade noch so. Die frisch aus dem Krankenhaus entlassene 93-Jährige kletterte aus dem Fenster und balancierte über ein Dach. Im Jahresrückblick erzählt sie, wie sie all das erlebt hat - und vom großen Zusammenhalt der Menschen.