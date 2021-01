Antwort von Martin Matz, Staatssekretär in der Senats-Gesundheitsverwaltung:

Wenn wir die Prioritäten so abarbeiten, wie wir es gerade tun, dann werden wir viele Monate damit beschäftigt sein. Deswegen ist es wichtig, dass schnell sehr viel mehr Impfstoff kommt. Weil dann wird am Ende die Frage, ob jemand in der Kategorie drei oder ohne eine besondere Priorität ist, nicht mehr sehr von Bedeutung sein, weil dann relativ schnell tatsächlich alle einen Impftermin bekommen können.