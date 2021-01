picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Fr 08.01.2021 | 09:05 | Interviews

- Impfstoff-Anlieferung: So läuft die Logistik

Die Impfstoff-Verteilung ist in Deutschland schleppend gestartet. Wie funktioniert die Logistik? Das Technische Hilfswerk ist an der Verteilung beteiligt, wie das abläuft und was es zu beachten gibt, erklärt THW-Präsident Gerd Friedsam.