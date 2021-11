Wie geht es weiter nach dem Ende der Kohleförderung in der Lausitz? Die Evangelische Landeskirche EKBO will die Menschen mit ihren Sorgen und Hoffnungen im Strukturwandelprozess begleiten und hat in Cottbus das „Zentrum für Dialog und Wandel“ eingerichtet. Pfarrer Matthias Scheufele leitet das Zentrum und erzählt von der Rolle der Kirche in der Zeit des Umbruchs.