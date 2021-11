rbb/Arndt Breitfeld Bild: rbb/Arndt Breitfeld

Mi 10.11.2021 | 07:05 | Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?

- Local Heroes: Samantha Klug kümmert sich um Lichtenberg

"Local Heroes" engagieren sich in ihrer Freizeit für ihren Stadtteil. So wie Samantha Klug: Die junge Frau bringt neben Familie und Studium noch viel Zeit für ihren Bezirk Lichtenberg auf – als Abgeordnete der LINKEN in der BVV. Von Markus Streim