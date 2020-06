Wie teibt Werbung für Lebensmittel einen Klangforscher an? Wie werden die Sounds der Zukunft an der TU Berlin entwickelt? Und kann es die Klänge der Zukunft auch in der Klassischen Musik geben? Was passiert, wenn Genres aussterben und Musik keine Schubladen mehr findet? Punk, Metal, Pop - alles eins? Fragen, denen wir auf den Grund gehen.