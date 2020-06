imago images/United Archives Bild: imago images/United Archives

Mo 01.06.2020 | 11:24 | Ab in die Zukunft – Utopien und Visionen

- Die Zukunft von Gestern: Freiheit, Feminismus und Atom-Fantasien

Die 70er Jahre waren in West-Deutschland die Zeit der Utopien. Freiheit, Feminismus und Kommune. In den 80ern übernahmen dann die Punks mit "No Future". Was bleibt von den westdeutschen Gegenkulturen? Und wir werfen einen zwinkendern Blick zurück auf eine Zeit, als Atomenergie noch visionär war.