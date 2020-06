imago images/Panthermedia Bild: imago images/Panthermedia

Mo 01.06.2020 | 08:24 | Ab in die Zukunft – Utopien und Visionen

- Von Glaskugeln, Gegenwelten und einer Welt ohne Geschlechter

In einer Welt, in der Geschlecht keine Rolle mehr spielt – wie würden wir lieben, arbeiten, leben, wie würden wir übereinander und miteinander reden? Menschen kommen zu Wort, die die Kategorien Mann – Frau für sich abgeschafft haben. Und welche Utopien hat die Gegenwartsliteratur zu bieten und warum nur schweift der Blick gerne in die Zukunft, wenn Vorhersagen gleichzeitig auch Angst machen?