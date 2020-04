Ostern - Fest der Hoffnung auf den Neuanfang. Nicht nur eine religiöse Vorstellung. Nehmen wir Afrika. Vielerorts werden gerade Jahrestage der Unabhängigkeit von den Kolonialmächten begangen. Am Anfang stand der Wunsch: Schluss mit der Opferrolle! Aber was ist daraus geworden? Afrika - der lange Weg der Hoffnung. Das ist unser Thema am Ostermontag im Inforadio.