Der 28. August 1995 war kein Montag wie jeder andere: Denn an diesem Tag ging Inforadio als Kooperation von SFB und ORB erstmalig auf Sendung. 25 Jahre, Tausende von Interviews und unzählige Beiträge später wollen wir mit Ihnen feiern. Und weil das persönlich in Zeiten von Corona schwierig ist, feiern wir einfach online mit Ihnen!

Wir sind berufsbedingt furchtbar neugierig und gehen davon aus, dass Sie es auch sind. Deswegen haben wir sieben Menschen für Sie gefunden, die Sie fragen können, was Sie sie schon immer mal fragen wollten. Vom internationalen Star-DJ über den Flughafen-Chef bis hin zur Astronautin: Alle haben sie spannende Geschichten zu erzählen und stellen sich Ihren Fragen in einer exklusiven Websession.

Alles, was Sie tun müssen, ist sich mit Ihrer Frage an einen unserer Gesprächspartner zu registrieren – und mit etwas Glück können Sie an einer der Websessions teilnehmen.