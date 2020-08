picture alliance / imageBROKER Bild: picture alliance / imageBROKER

Mi 26.08.2020 | 06:25

Paul persönlich: So war die Websession mit Paul van Dyk

Zu unserem 25. Geburtstag bringen wir interessierte Menschen – also Sie – mit interessanten Menschen zusammen: per Websession. Am Dienstagabend konnten einige HörerInnen mit dem DJ, Musikproduzenten und Radiomacher Paul van Dyk sprechen. Inforadio-Reporter Stephan Ozsváth fasst das Online-Meet-and-Greet mit ihm zusammen.