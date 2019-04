Europa Lust - Europa Frust

Während in manch anderem europäischen Land die EU-Skepsis wächst, sind die Rumänen begeisterte Europäer. Für sie bedeutet die EU das, was sie ursprünglich für alle Mitglieder bedeutete: Hoffnung. Denn kaum in einem anderen Land verdienen die Menschen so wenig Geld wie hier. Jacqueline Hene ist durch Rumänien gereist und hat die Stimmung im Vorfeld der Europawahl eingefangen.