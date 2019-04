imago images / Agencia EFE Bild: imago images / Agencia EFE

Mo 22.04.2019 | 10:44 | Weltsichten

- Spanien: An den Grenzen der EU

Die iberische Halbinsel bildet eine Außengrenze der EU, die im Süden sehr dicht an Afrika heranreicht und die deshalb zu einem der Hotspots in der Diskussion um illegale Zuwanderung geworden ist. Etwa 85 Prozent der Fläche nimmt Spanien ein. Ob dort kurz vor der Europawahl eher Europa-Lust oder Europa-Frust herrscht, besprechen wir mit Korrespondent Marc Dugge in Madrid.