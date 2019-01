Brexit - mit oder ohne Deal?

Großbritannien könnte dann am 29. März in einem geordneten Verfahren nach dem Brexit-Vertrag austreten. Er sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der das Vereinigte Königreich im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Der Vertrag regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten und die Finanzforderungen an London.



Hoch umstritten ist die Auffanglösung für die britische Provinz Nordirland. Das Vereinigte Königreich bliebe nach ihr ohne Vereinbarung einer besseren Lösung bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU. Die Brexit-Hardliner in Mays konservativer Partei fürchten, dass Großbritannien dann dauerhaft an die EU gebunden bleibt und keine eigene Handelspolitik betreiben kann.