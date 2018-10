Am 13. Oktober ist der neue Präsident der FU genau 100 Tage im Amt. Der gebürtige Münchner Günter Ziegler gilt als bestens vernetzt und gewann in seiner Laufbahn zahlreiche Preise. Mit 24 Jahren promovierte er am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA in Mathematik. Mit 31 war er der jüngste Mathe-Professor an der Technischen Universität Berlin (TU). Erstmals ist mit ihm nun ein Mathematiker FU-Präsident. Thomas Prinzler sprach mit ihm über Pläne und Herausforderungen - vor allem über die Exzellenz-Initiative.