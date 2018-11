"Ach, was ist schon gerecht?!" So gern diese rhetorische Frage auch genutzt wird, um offensichtliche Ungerechtigkeiten wegzuwischen, so wahr ist doch ihr Kern: Denn was ist denn wirklich gerecht? Der Begriff ist unscharf – und was man darunter versteht, hängt mitunter auch von der Lebensphase ab, in der man sich befindet. Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" versuchen wir eine Woche lang, uns diesem schwierigen Thema unter dem Aspekt des Alters zu nähern: Was ist für ein Kind gerecht? Was empfinden wir in der Jugend als gerecht und was bedeutet Gerechtigkeit, wenn wir erwachsen werden, eine Familie gründen oder in Rente gehen?