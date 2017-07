Was bleibt? Eine Bilanz der Großen Koalition

Ein Rechtsextremist mit Doppelleben bei der Bundeswehr, Mobbing und fragwürdige Aufnahmerituale in einigen Kasernen, eine Ministerin, die der Truppe Führungsschwäche attestiert. Kein Zweifel: Bundesverteidigungsministerin von der Leyen geht angeschlagen aus dieser Legislaturperiode. Beim Blick auf die gesamten vier Jahre aber wird deutlich: von der Leyen hat Einiges in Bewegung gebracht in den vergangenen vier Jahren. Andrea Müller fasst zusammen.