- Das Markenzeichen: die schwarze Null

Im September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wir gehen deshalb in dieser Woche der Frage nach: Was bleibt von der scheidenden Regierung? Und da gibt es einiges, wie unsere Hauptstadtkorrespondenten berichten. Ob Mindestlohn, Mütterrente oder Gesetze zur Inneren Sicherheit: Vieles wird diese zu Ende gehende Legislaturperiode überdauern. Und auch die sogenannte schwarze Null gehört zu den Markenzeichen der Regierung, wie Matthias Reiche meint.

Erstmals seit 1969 konnte ein Finanzminister wieder verkünden, dass der Bund mehr eingenommen als ausgegeben hatte. Wolfgang Schäuble legte 2014 einen ausgeglichenen Haushalt vor, ohne neue Schulden. Verständlich, dass der CDU-Politiker nun mit einigem Stolz auf seine Arbeit zurückblickt: "Wir werden, wenn die Legislaturperiode Ende dieses Jahres zu Ende geht, auf eine Wahlperiode zurückblicken können, in der wir im Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung ausgekommen sind. Wir hatten den Haushalt 2014 mit einer schwarzen Null abgeschlossen und in den Haushalten 2015 und 16 haben wir sogar Überschüsse erzielt."

Die Große Koalition war von Anfang an keine Liebesheirat. Auf ihrer Zielgeraden blicken wir zurück auf die vergangenen vier Jahre Bundesregierung: Was hat die Koalition geprägt? Wo konnte Schwarz-Rot Erfolge feiern und wo ist die GroKo gefloppt? Flüchtlingspolitik, Pflege, Mindestlohn, Verteidigungspolitik und die schwarze Null: Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio ziehen Bilanz.

Das sei eine der großen Leistungen dieser Bundesregierung, applaudiert auch Kanzleramtschef Peter Altmaier sozusagen sich selbst: "Wir haben versprochen, dass wir uns um die Einhaltung der schwarzen Null bemühen. Das ist uns besser gelungen als viele uns das zugetraut haben. Dreimal nacheinander die schwarze Null. Der entscheidende Punkt ist doch, dass diese finanzielle Solidität für viele Menschen wichtig ist."

Der sozialdemokratische Koalitionspartner tut sich mit der schwarzen Null schon schwerer. Vor allem in Wahlkampzeiten halten es viele da wie der SPD-Finanzexperte Johannes Kahrs: "Also wir Sozialdemokraten reden nie von schwarzen Nullen, weil davon sitzen viel zu viele im Parlament." Da kann die Opposition nur zustimmen. Statt an einer abstrakten Null festzuhalten, sollte das Geld in Bildung, Wohnungsbau und Infrastruktur investiert werden fordert die Linke. Das sieht Sven Christian Kindler von den Grünen ähnlich. Auch werde der Anteil des Bundesfinanzministers beim jetzt ausgeglichenen Haushalt völlig überschätzt: "Wolfgang Schäuble geht nicht an Strukturen im Haushalt ran. Er baut keine großen Subventionen ab. Er verbessert nicht die Einnahmeseite. Er verlässt sich alleine auf die gute Konjunktur, auf gute Einnahmen und auf historisch niedrige Zinsen."