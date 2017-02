Christian Schramm Potsdam Montag, 27.02.2017 | 07:59 Uhr

Eine großartige Initiative, lange überfällig. Es geht um unser Land, um unsere Werte. Und jeder kann die verteidigen, wo immer er auch stehen mag in der Gesellschaft. Ich als Künstler (Autor und Schauspieler) habe ein Stück geschrieben und gehe damit an Schulen, Jugend- und Gemeindeclubs und in Kirchen. Meist spiele ich ohne Gage. Ausgehend von der Reformation erinnert mein Stück "Die Nacht zu Worms" an die Werte, die uns in Europa ausmachen und zusammenhalten, jenseits aller politischer Couleur