Christian Wildt: Herzlich willkommen Cora Stephan.

Cora Stephan: Vielen Dank für die Einladung



Christian Wildt: Viele Deutsche sind nach dem - man muss schon sagen - atemberaubend vollen, ereignisreichen Jahr 2016, wie soll man sagen, zumindest irritiert in das Nächste hineingegangen. Wie ist Ihnen das gegangen um den Jahreswechsel?

Cora Stephan: Irritiert ist ein schönes Wort, um einen Zustand zu beschreiben, in dem alles offen ist, eigentlich. Ich schwanke im Moment zwischen Depression und Aufbruchsstimmung, weil im Jahre 2016 sich gezeigt hat, wie viel schief gelaufen ist in den letzten Jahren hier in der Bundesrepublik und auf der anderen Seite, weil die Zeichen, wenn man so will auch von jenseits des Atlantiks, so deutlich sind, dass wir jetzt eigentlich nicht mehr umhin können, uns neu zu definieren, unsere Stellung, Deutschlands Stellung in Europa und Europas Stellung in der Welt. Das kann sehr spannend sein, aber es bleibt damit natürlich auch irritierend.



Christian Wildt: Was hat sich denn genau verändert?



Cora Stephan: Sie haben mein Buch angesprochen: “Angela Merkel - ein Irrtum“. Ich habe übrigens meinen Irrtum gemeint, denn ich habe im Jahr 2005 aufgerufen, sie zu wählen. Ich habe sie auch gewählt, obwohl ich keine CDU-Wählerin bin, weil ich ihr Programm spannend fand, ein ausgesprochen wirtschaftsliberales Programm. Und ich denke, was sie wirklich dazu gebracht hat, ihr sehr ambitioniertes Programm danach zu verlassen, war die SPD-Kampagne, die sich "Wärmestrom" nannte. Man wollte explizit klar machen: Angela Merkel steht für Kälte, für soziale Kälte. "Die Eiskönigin" titelte damals der "Stern". Und ich glaube, das hat sie sich gemerkt und wohlmöglich hat sie das sogar getroffen. Denn was darauf folgte, ist eigentlich, wenn man so will, eine postfaktische Politik gewesen, die also eher auf Gefühlsströme der Bevölkerung setzt, als auf wirklich klar definierte Einsicht.