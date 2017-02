Seite 1 von 3

Christian Wildt: Was bedeuten denn die Erfahrungen aus der Geschichte, Sie haben ihre Eltern erwähnt, aber auch von anderen, die was erlebt haben, für das, was wir heute erleben? Kann man diese Erfahrungen mobilisieren oder bleibt das bei den Gefühlen? Also in der Erinnerung.



Nico Hoffmann: Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr bewusst mittlerweile damit umgeht. Also ich kann nur das noch mal wiederholen. Ich merke an meinem Publikum auch, wie differenziert und wie genau Publikum mit diesen Filmen umgeht. Es werden noch die Dokumentationen danach genau geschaut. Wir werden es noch erleben, dass "Das Landgericht" von Ursula Krechel noch mal im Buchladen nachgefragt werden wird. Bei Tellkamp ("Der Turm") war das so, der Film hat noch mal einen enormen Schub auf die Literatur gegeben. Ich finde, es entsteht ein wesentlich differenzierteres Geschichtsbild über uns selbst und ich finde den Appetit der Deutschen, sich noch mal dem zu stellen und sehr, sehr bewusst mit diesem Land und seiner Geschichte umzugehen, das ist ja eine Anti-AfD-Position. Also die AfD tut ja dauernd so... ich finde diesen Auftritt Höckes wirklich bedrohlich für mich selbst, ja, wenn man den ganzen Auftritt bei Youtube sich anschaut, wo er diesen "Mahnmal der Schande"-Satz gesagt hat. Wenn man den Kontext sieht, wird der Kontext ja sehr, sehr klar. Das ist eine Welt, in der ich absolut nicht leben will. Ich finde, das ist eine Welt der Vereinfachung, eine Welt des falschen Jähzorns auch und auch philosophisch gesehen ein völlig falscher Ansatz. Also ich bin der Meinung, je bewusster du mit deiner eigenen Geschichte umgehst, das ist auch ein regelrecht therapeutischer Ansatz, je stabiler, je geradliniger, je klarer kannst du auch mit deinem eigenen Leben auftreten und deshalb bin ich über die Art der Vergangenheitsbewältigung gerade in Deutschland, kann man wirklich sagen, die letzten Jahrzehnte sehr, sehr froh.



Christian Wildt: Aber es hat sich ja was verändert in der Welt. Sie haben selber die entsprechenden Stichworte schon genannt. Was bedeuten denn die aktuellen Veränderungen für Sie im Moment? Wie kommt das an und wie kommt das womöglich unterschiedlich in Deutschland an bei den Menschen?



Nico Hoffmann: Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich die Weltsituation zum allerersten Mal wirklich beängstigend. Ich bin ein angstfreier Mensch, also ich habe gestern zu meiner Mutter gesagt: Das letzte Mal, dass ich solche Angst gefühlt habe, war bei der Stationierung der Pershing-Raketen, das war, glaube ich, 1983. Ich habe zum ersten Mal wirklich wieder Angst. Vor ein paar Wochen, da wurde ich übrigens gefragt: Wollen sie Donald Trumps Leben verfilmen? Was ich natürlich nicht will! Ich habe gesagt, wörtlich: Das müssen Amerikaner machen. Ich habe im zweiten Satz gesagt, der ist aber nirgendwo zitiert worden, ich habe gesagt: Ich bin überrascht, wie viele Menschen damals, direkt nach der Wahl der Meinung waren, es wird schon alles nicht so schlimm! Also viele Kollegen von mir waren der Meinung, wir tun gut daran, Ruhe zu bewahren und wir schauen uns das mal in Ruhe an. Also ich kann nur jeden davor warnen, sich das in Ruhe anzuschauen! Also das schwappt in einer Geschwindigkeit in unser Leben, auch ins politische Leben. Ich finde es unerträglich. Ich finde es unerträglich, dass sich ein Staatsmann eines anderen Landes in mein Lebensgefühl, in meine politische Wirklichkeit, auch in mein Solidarsystem, was ich hier in Deutschland empfinde, in Europa empfinde, einmischt auf diese unangenehme Art und Weise. Und ich glaube, wir können uns nur warm anziehen. Ich finde Merkels Reaktion da sehr richtig, weil sie sehr kühl bleibt, aber bei dem Kühlbleiben wird es die nächsten Monate nicht bleiben. Ich glaube, dass da einiges auf uns zukommt.