Olga Grjasnowa tut oft so, als würde sie schreiben - und kann davon leben. Dafür kann sie weder Auto noch Fahrrad fahren - zumindest nicht in Berlin. Sie versucht, ihren Alltag in Neukölln mit Ehemann, Kindern und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und über all das schreibt sie ab sofort in "100 Sekunden Leben" im Inforadio.