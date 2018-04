imago/allOver-MEV Bild: imago/allOver-MEV

Di 17.04.2018

- "Das Handwerk erlebt goldene Jahre"

Deutschland fehlen Fachkräfte, vor allem beim Handwerk. Dabei erlebe das Handwerk derzeit "goldene Jahre", meiint Jürgen Wittke von der Handwerkskammer Berlin. Und gerade in Berlin sei schon abzusehen, dass es in näherer Zukunft eher noch mehr Aufträge als weniger geben werde, so Wittke.



Wenn die Heizung kaputt ist, das Licht nicht brennt oder das Dach undicht ist - braucht man einen Handwerker. Den zu kriegen, ist derzeit aber nicht so einfach. Einerseits wird gebaut wie verrückt, zum anderen fehlen die Fachkräfte. Denn: Immer weniger junge Leute in Deutschland wollen Handwerker werden. Weil das auf Dauer nicht gutgehen kann, soll die Woche der beruflichen Bildung neue Anstöße dafür geben, wie mehr Jugendliche den Weg in Handwerksberufe finden können. Warum haben so wenige junge Leute Lust, Handwerker zu werden? Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin, Jürgen Wittke, sieht da mehrere Gründe: Zum einen würden viele Jugendliche erst mal ein Studium aufnehmen, weil sie nicht wüssten, was sie eigentlich machen wollten und so die Entscheidung noch etwas herausschieben könnten. Andererseits wüssten aber auch Viele gar nicht, was bei einem Handwerk auf sie zukäme, so Wittke: "Viele haben keine richtige Vorstellung von Handwerksberufen. Wir merken es immer dann, wenn es besonders erklärungsbedürftige Berufe werden oder jemand vielleicht keine Vorstellung hat, wieviel Handwerk beispielsweise mit Umwelttechnik zu tun hat." Die Aufklärung durch die HWK wirke zwar, aber eben nicht kurzfristig.

"Betriebe können nicht Versäumnisse der Schule reparieren"