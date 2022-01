In Zeiten, in denen ständig Fakten und Daten hinterfragt werden, müssen sich auch Journalistinnen und Journalisten vielen Fragen nach der Arbeit stellen: Wie macht Ihr das eigentlich? Wie unabhängig seid Ihr? Warum kommen manche Themen häufig und andere seltener vor? In der rbb-Transparenzserie antworten Redakteure, Reporter und die Sendeleitung auf diese Fragen.