Just-in-time - Lieferdienste in New York City

Der harte Kampf um minutenschnelle Lieferung von Produkten des täglichen Bedarfs hat in der US-Metropole New York mächtig an Fahrt aufgenommen. Die Lieferdienste sind „very Manhattan“. Am harten Wettbewerb dort nehmen auch zwei deutsche Start-ups teil, wie Korrespondentin Antje Passenheim berichtet.