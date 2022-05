Auslöser für Streitigkeiten zwischen Vermieterin und Mietern seien oft klassisch gegensätzliche Bewertungen der Situation – etwa bei der Rückgabe einer Wohnung. "Der Vermieter möchte das so zurückgegeben haben, dass das praktisch in den Hochglanzprospekt eines Makler passt, sofort weiter vermietbar – und der Mieter möchte natürlich ausziehen, ohne noch ganz viel Arbeit und Geld in die Wohnung zu stecken." Typisch sei auch Streit beim Thema Schimmel: "Der Vermieter sagt, das liegt immer am Lüftungs- und Heizungsverhalten des Mieters, der Mieter sagt, es sind natürlich Baumängel." Diese Gegensätze müssten dann oft vor Gericht aufgelöst werden.