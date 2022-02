5. Polittalk aus der Hauptstadt am 17. Februar

Lars Klingbeil (Co-Vorsitzender der SPD) und Mario Czaja (Generalsekretär der CDU) stehen vor großen Herausforderungen. Corona hat unser Land fest im Griff. Dazu steigen die geopolitischen Spannungen, und der Zusammenhalt der Gesellschaft bröckelt. Wir wollen mit den beiden Parteichefs über ihre persönliche Motivation sprechen. Dazu über die aktuellen Probleme in einer Demokratie, die um ihre Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Institutionen kämpfen muss. Wie viel Konflikt hält Deutschland aus? Wie viel Kooperation ist nötig? Wie geht man mit der neuen Rollenverteilung um: Zuletzt regierte man acht Jahre in der Großen Koalition; jetzt stellt eine Partei den Kanzler, die andere befindet sich in der Opposition.

Mit Lars Klingbeil und Mario Czaja diskutieren Inforadio-Moderatorin Angela Ulrich und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Unterstützt werden sie von Dr. Robert Vehrkamp, Demokratie-Experte der Bertelsmann Stiftung.

Sie können den Talk am 17. Februar 2022 ab 13 Uhr live im Inforadio hören - oder im Livestream sehen: Auf inforadio.de oder in der Inforadio-App.

Der "Polittalk aus der Hauptstadt" ist eine Kooperation von Inforadio mit der Süddeutschen Zeitung, untersützt von der Bertelsmann Stiftung.