Unsere ZWEI für den Marathon

Sie laufen für Ihr Leben gern? Sie würden am liebsten mal am BERLIN-MARATHON teilnehmen, aber so ganz trauen Sie sich die Distanz von 42,195 Kilometern noch nicht zu? Dann haben wir was für Sie:

rbb24 Inforadio verlost zwei Startplätze beim BERLIN-MARATHON und macht Sie fit für den 25. September – gemeinsam mit anderen Lauf-Enthusiasten, in einer Trainingsgruppe des SCC Events.

Eigentlich ist auch dieser Kurs bereits ausgebucht. Aber mit etwas Glück gehört ein Trainings- und Startplatz Ihnen. Bewerben Sie sich bis zum 29. Mai über unser Kontaktformular!