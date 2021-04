Seit den ersten großen Demonstrationen in Syrien gegen Präsident Bassar al-Assad vor zehn Jahren ist das Land in einen Bürgerkrieg gerutscht, in den sich immer mehr andere äußere Mächte eingemischt haben. Über die Lage in dem Land hat Matthias Bartsch mit Ralf Südhoff vom Zentrum für Humanitäre Hilfe gesprochen.