Studium der Geschichte und der Betriebswirtschaft in Stevens Point/Wisconsin (USA), München und Poitiers (Frankreich). Seit 1991 zuerst Reporterin, dann auch Moderatorin und Chefin vom Dienst beim Bayerischen Rundfunk, zunächst beim Hörfunk, danach Wechsel zum Fernsehen. Als Stipendiatin des Arthur F. Burns Fellowships KIRO TV in Seattle (USA). 2008-2010 Deutsche Welle TV in Berlin. Anschließend Bayerischer Rundfunk, zunächst beim Fernsehen in der Aktualität, danach mehrmedial in der Wirtschaftsredaktion. Seit 2011 ARD-Korrespondentenvertretungen in Tel Aviv, Rom und Athen. Seit Mai 2020 Korrespondentin im ARD-Studio Rom.