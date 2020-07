Während die Bundesliga schon wieder lief, durften in Berlin die Amateure nur ohne Körperkontakt trainieren – also 99 Prozent aller Vereine. Das führte zu Frust und einem offenen Brief an Innensenator Geisel. Und siehe da: Mit den aktuellen Schutzmaßnahmen hat sich was geändert, wie Marcus Groß berichtet.