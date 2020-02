dpa Bild: dpa

- Berlinale goes Kiez: Das Moviemento in Kreuzberg

In der Reihe "Berlinale goes Kiez" werden seit 2010 Programmkinos der Region zum Berlinale-Spielort. Dieses Jahr ist auch das von der Schließung bedrohte "Moviemento" in Kreuzberg dabei. Kulturreporter Lennart Garbes war dort.