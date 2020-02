imago images / Pacific Press Agency Bild: imago images / Pacific Press Agency

Fr 28.02.2020 | 06:25 | Kultur

- Javier Bardem: Kein Freund des Festival-Trubels

Javier Bardem spielt die Hauptrolle im Wettbewerbsbeitrag "The Roads not Taken" um die Realität, Fantasien und Erinnerungen eines Demenz-erkrankten Vaters. Inforadio-Berlinale-Reporter Alexander Soyez hat Javier Bardem zum Interview getroffen.