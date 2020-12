In einer bislang nie dagewesenen Größenordnung hat der rbb die Geschichte der Stadt Berlin seit 1961 nachgezeichnet - mit einer Dokumentationsreihe im rbb-Fernsehen und einer dazugehörigen Radio-Serie. Die nutzt das sorgfältig recherchierte Material der Fernsehkollegen und setzt eigene Akzente. Am ersten Weihnachtsfeiertag nimmt Geschichts-Redakteur Harald Asel Sie mit in die Siebziger-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.