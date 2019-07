In unseren Seen und Flüssen kann man so einiges mehr in Sommer tun, als einfach nur Baden zu gehen! Diesmal wird´s wahrscheinlichein ein bisschen ruppig, hat Inforadio-Reporterin Annette Miersch gemutmasst, als sie sich auf den Weg zum Hohenzollernkanal gemacht hat. Sie berichtet vom Kanupolo und war zu Gast beim "Kajak-Club Nord-West Berlin"- der liegt, wie der Name schon andeutet, an der Grenze von Spandau zu Reinickendorf.