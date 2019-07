Auch wenn es in dieser Woche ab und zu regnet - insgesamt sind die Wasservorräte in der Region nicht mehr so gut gefüllt wie in früheren Jahren. In einigen Teilen Brandenburgs dürfen Privathaushalte ihre Gärten nicht mehr mit Wasser aus der Leitung gießen. Wie die Situation in Berlin ist, berichtet Inforadio-Reporter Markus Streim aus der Kleingartenkolonie am Vorarlberger Damm in Schöneberg.