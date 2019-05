Berlin ist in Deutschland der zweitgrößte und am breitesten aufgestellte Industriestandort. Doch nur gut sechs Prozent der Berliner haben einen Industriejob. Ob Bahnhersteller Bombardier, Osram Ledvance oder Coriant – sie bauen ab. Doch es geht auch anders, wie die Beispiele des BMW Motorradwerks in Spandau und der Bahnhersteller Stadler in Pankow zeigen. Johannes Frewel über Industriebetriebe in Berlin.