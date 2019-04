Gut die Hälfte der Deutschen zockt, das Durchschnittsalter liegt mittlerweile weit über dem Teenager-Alter bei 36 Jahren. Fast die Hälfte davon sind inzwischen Frauen, viele davon spielen die besonders stark wachsenden mobilen Spiele. Ab 2020 hat die Bundesregierung in ihrem Haushalt eine Games-Förderung in Höhe von 50 Millionen Euro eingeplant, die die Computerspielbranche in Deutschland schon lange fordert. In Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Kanada gibt es schon seit einigen Jahren ähnliche Förderungen. Denn das Problem ist: Während das Interesse an Videospielen immer weiter steigt, profitiert die Branche in Deutschland davon nicht.