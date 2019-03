Die EU-Urheberrechtsreform

Konkrete Probleme könnten Künstler wie der Fotograf und YouTuber Stephan Wiesner bekommen. Er nutzt die Plattform, um auf seine Bücher aufmerksam zu machen. Regelmäßig lädt er Fotos und Videos hoch. Nun macht er sich Sorgen, dass das bald nicht mehr so reibungslos funktionieren könnte. Sollte die Urheberrechtsreform vom Europäischen Parlament beschlossen werden, müssen Plattformen wie YouTube, Myvideo oder Dailymotion wohl technische Änderungen vornehmen.



Grund dafür ist der besagte Artikel 13. Laut dieses Artikels sollen in Zukunft Plattformen dafür haften, wenn Nutzer etwas hochladen, das nicht den Richtlinien entspricht. Für Facebook, YouTube und Co. würde das bedeuten, dass sie Inhalte schon vor dem Hochladen prüfen müssten, um Urheberrechtsverstöße möglichst auszuschließen. Aufgrund der großen Menge an Bildern, Videos und anderen Posts wäre das von Menschen nicht zu kontrollieren. Es müssten also Computer eingesetzt werden, also die sogenannten Upload-Filter.



Wiesner befürchtet, dass die Upload-Filter nicht exakt unterscheiden können, ob ein Foto nun von ihm oder von jemand anderem stammt. "Ich bin selbst Informatiker, ich weiß, wie schwierig das ist", sagt er. "Ich glaube nicht, dass es technisch möglich ist, fehlerfreie Upload-Filter zu installieren."



Die Folge wäre, dass viele Inhalte beim Hochladen blockiert würden, obwohl es dazu eigentlich gar keinen Grund gibt. Das sei dann eine Form von Zensur, so Wiesner. Er befürchtet außerdem, dass sich YouTube und andere Portale aus Europa zurückziehen könnten. Für Wiesner und viele andere YouTuber wäre das ein großes Problem - ihnen würde ihr Arbeitsinstrument entzogen werden.



Es gibt aber noch mehr Probleme: Kritiker halten die Einrichtung der Upload-Filter für so teuer, dass kleine Anbieter aufgeben müssten. Auch das wäre eine Einschränkung der Freiheit im Netz. Gerieten einmal eingeführte Filter in falsche Hände, dann wären für die Zensur unliebsamer Inhalte Tür und Tor geöffnet.

(Quelle: tagesschau.de)