Es wird kein Spiel wie jedes andere: Am 10. Spieltag kommt es zum ersten Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC in der Geschichte der 1. Bundesliga. Wir zählen die Tage, werfen einen Blick zurück in die Geschichte zwischen beiden Vereinen, sprechen mit Fans beider Lager und informieren über die sportliche Situation der Teams vor dem großen Duelle am Sonnabend, 18:30 Uhr.