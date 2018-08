imago/Bernd Friedel Bild: imago/Bernd Friedel

Mo 27.08.2018 | 08:25

- Stau in Potsdam: "Oft kilometerlang"

Brandenburg ist das Pendlerland Nummer Eins in Deutschland. Nirgendwo sonst pendeln so viele Menschen in ein anderes Bundesland zur Arbeit. Und das andere Bundesland ist meistens: Berlin. Die Recherche von rbb24 hat ergeben: Etwa 200 000 Brandenburger fahren regelmäßig zur Arbeit nach Berlin. Wie weit fahren sie, wie stressig ist das, gibt es keine Alternativen? Diesen Fragen gehen die INFOradio-Reporter in dieser Woche nach. Sabine Dahl hat sich am Morgen vom Potsdamer Hauptbahnhof gemeldet - einer der Schlüsselbahnhöfe rund um Berlin, wo morgens alles nach Berlin will und abends wieder zurückkommt.