Sie sind nicht die Regel, aber sie sind viele: Alleinerziehende. In Berlin wächst mehr als ein Viertel aller Kinder bei nur einem Elternteil auf, in Brandenburg sind es fast genauso viele. Oft werden Alleinerziehende in eine Schublade gesteckt. Inforadio-Redakteurin Sylvia Tiegs hat zwei Mütter aus Berlin getroffen, denen das ganz schön auf die Nerven geht.