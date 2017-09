Eigentlich war alles klar geregelt: Spätestens ein halbes Jahr nach Eröffnung des BER im Jahre 2011 sollte der Flughafen Tegel geschlossen werden. Doch die Eröffnung verschiebt sich bis heute Jahr für Jahr, während Tegel Jahr für Jahr mehr aus allen Nähten platzt. Vor dem Volksentscheid über die Zukunft des Airports Tegel widmen wir uns in dieser Woche hier im Inforadio mit Beiträgen und Interviews ausführlich der Frage, was für und gegen das Aus von TXL spricht.

Im Vorfeld der Volksabstimmung parallel zur Bundestagswahl am 24. September werden die Auseinandersetzungen um einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nun hitziger: Während CDU und FDP versuchen, die Befürworter zu mobilisieren, will der Senat offenbar einen Brief an alle Berliner Haushalte schicken, um für die geplante Schließung des Flughafens zu werben. Schließlich hatte der Senat das Flughafenareal längst als Fläche für neue Wohnungen und Gewerbe eingeplant.

Was passiert also wirklich im Norden Berlins? Steckt in Tegel womöglich mehr Zukunft als noch vor Jahren gedacht? Was spricht für TXL - und was dagegen? Wir blicken zurück - und voraus. Eine Woche lang.