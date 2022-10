Kai Ambos ist Lehrstuhlleiter an der Universität Göttingen, hat zahlreiche internationale Gastprofessuren inne und ist außerdem Richter am Kosovo-Sondertribunal und Verteidiger am Internationalen Strafgerichtshof in den Haag. Sein Buch „Doppelmoral – der Westen und die Ukraine“ ist jetzt im Westend Verlag erschienen.

Ambos stellt klar: Russlands Krieg gegen die Ukraine stellt einen Völkerrechtsbruch dar. Er stellt aber gleichzeitig infrage, inwiefern der Westen sich glaubwürdig auf die Völkerrechtsordnung berufen könne. Dabei weist Ambos auf "historische und jüngere westliche Widersprüchlichkeiten im Umgang mit dem Völkerrecht" hin.