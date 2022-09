Es war ein wunderbares Bundesligawochenende für die Hauptstadtderby-Crew. Unions famosen Auftritt gegen Bayern haben Christian und Dirk live miterlebt und beide sind nachhaltig beeindruckt. Die ausufernde Analyse ist eine große Lobhudelei (05:40), bei der auch Axel voll dabei ist. Aber auch Hertha darf man loben, für den ersten Saisonsieg in Augsburg (23:44). Dazu gibt es dieses Mal jede Menge mediale Tipps - das Interview von Dirk Zingler in der Berliner Zeitung, die 130 Jahre Hertha-Reihe in der ARD Audiothek, die München '72-Doku in der ARD Mediathek und vor allem - die Liveübertragung von Unions Europapokalheimspiel am Donnerstag, komplett live im rbb24|inforadio. Eure Mails landen bei den drei Podcastern wenn Ihr sie an hauptstadtderby@rbb-online.de schickt.