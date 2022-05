Union in Europa! Hertha in der Relegation? (107)

Und wieder sind die Gefühlslagen der beiden Ex-Profis im Hauptstadtderby meilenweit voneinander getrennt. Christian freut sich mit Union schon wieder auf Europa, während Axel Hertha auf dem Weg in die Relegation sieht. Erst Recht, nachdem die von vielen erwartete sportliche Hilfe der Bayern ausblieb. Viel zu besprechen gibt es rund um diese Gemengelage natürlich auch - und diesmal gab es die Besprechung sogar doppelt. Das versteht Ihr, wenn Ihr reinhört. Axel Kruse, Christian Beeck und Moderator Dirk lesen auch in dieser Woche Eure Mails, wenn Ihr sie an hauptstadtderby@rbb-online.de schickt.