Hertha verspielt den fast schon sicher geglaubten vorzeitigen Klassenerhalt in Bielefeld und Union patzt auf dem Weg nach Europa gegen Fürth. Was geht da noch für die Berliner Bundesligisten nach unten und nach oben an den letzten beiden Spieltagen der Saison? Dies ist die zentrale Frage in Episode 106. Christian und Axel freuen sich auch in dieser Woche über Euer Feedback an hauptstadtderby@rbb-online.de