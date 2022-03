Es hätte so schön werden können. Eine XXL-Folge mit Gästen und Soundeffekten. Stattdessen wird es die lange Besprechung der immer heftiger werdenden Misere von Hertha BSC am Tag, als Tayfun Korkut gehen muss. Und das mal wieder als Long-Distance-Veranstaltung, denn Axel ist dem Hertha-Wahnsinn entronnen und hat sich nach Florida abgesetzt. Weitere Highlights in der Jubiläumsepisode: Axel erzählt von der Doku, die es nie geben durfte, Christian erklärt das Geheimnis des Köpenicker Erfolgs und alle bedanken sich bei allen nach 100 Folgen Haupstadtderby. Danke auch für viel freundliche Post an hauptstadtderby@rbb-online.de