Hertha BSC macht Dir keiner nach. Korkut weg, Magath da (03:45), Magath in Quarantäne, Hertha mit drei Punkten gegen Hoffenheim (16:53), Windhorst mit seiner Attacke (33:54). Und das alles in sechs Tagen. Viel Charlottenburger Stoff für Axel Kruse und Christian Beeck in der Folge 101 des Hauptstadtderby Podcasts. Aber auch Union findet statt, mit dem Rückblick auf die Niederlage in München (08:58), den Vertragsverlängerungen von Trimmel und Luthe (28:47) und anderen Themen und natürlich dem Bick auf das nächste Spiel nach der Länderspielpause (58:54).